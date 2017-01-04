09:55 04.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полторак назвал число российских войск на Донбассе - ВИДЕО

На сегодняшний день на Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований.

Полторак назвал число российских войск на Донбассе - ВИДЕО

Там же воюют около пять тысяч военных регулярной армии Российской Федерации. Такие данные представил во вторник вечером, 3 января, в эфире одного из украинских телеканалов министр обороны Украины Степан Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что только в 2016-м году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Россия сосредоточила на востоке Украины огромное количество вооружения и техники, это около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня, - пояснил Полторак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.


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