Полторак назвал число российских войск на Донбассе - ВИДЕО

Там же воюют около пять тысяч военных регулярной армии Российской Федерации. Такие данные представил во вторник вечером, 3 января, в эфире одного из украинских телеканалов министр обороны Украины Степан Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что только в 2016-м году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Россия сосредоточила на востоке Украины огромное количество вооружения и техники, это около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня, - пояснил Полторак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.