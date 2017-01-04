Полторак назвал число российских войск на Донбассе - ВИДЕО
На сегодняшний день на Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований.
Там же воюют около пять тысяч военных регулярной армии Российской Федерации. Такие данные представил во вторник вечером, 3 января, в эфире одного из украинских телеканалов министр обороны Украины Степан Полторак.
Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что только в 2016-м году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Россия сосредоточила на востоке Украины огромное количество вооружения и техники, это около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня, - пояснил Полторак.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.
Президент Украины Петр Порошенко, который в настоящее время принимает участие в рижском саммите Восточного партнерства, заявил о достаточном количестве доказательств присутствия российских военных на Востоке Украины.