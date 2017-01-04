ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины, - Курц

Нынешний визит должен значить в первую очередь, что нас не устраивает то положение, которое есть сейчас и что мы хотим приложить усилия, чтобы состоялись изменения к лучшему.

Такое мнение высказал в среду, 4 января, на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Мариуполе председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

При этом он отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей.

В свою очередь он также заявил, что намерен посетить Киев и Москву через две недели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Курц заявил, что специальная мониторирования миссия ОБСЕ намерена и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата.