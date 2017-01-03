США остаются надежным партнером Украины, - Порошенко

С момента признания независимости Украины, Штаты, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций остаются партнерами нашего государства. Об этом во вторник, 3 января, заявил президент Украины Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, которая цитирует слова президента, между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Барак Обама подписал оборонный бюджет страны с 350 миллионами долларов помощи Украине.