16:37 03.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман настаивает на создании украинского пантеона

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул необходимость создания в Киеве украинского пантеона. 

Гройсман настаивает на создании украинского пантеона

Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети Facebook. По его словам - ситуация, что сложилась с Александром Олесем, вновь подняла на поверхность вопрос относительно создания украинского пантеона в Киеве - подчеркнул также премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в 2015 г. Рада приняла постановление относительно создания национального пантеона. Так, депутаты проголосували за увековечение памяти Героев Украины. отдавших жизни за свободу и независимость государства. Пантеон должны были создать в центральной части Киева.


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