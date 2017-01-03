Досрочных выборов в украинский парламент не будет, - Парубий

Так, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в Раду в 2017 г. не будет. Об этом передает один из украинских телеканалов. По словам спикера, сценарий перевыборов Украине сейчас навязывается Россией, однако Украина не пойдет данным путем.

Досрочных выборов в парламент страны не будет. Парубий глубоко уверен в том, что тот сценарий, который Украине навязывают снаружи - сценарий не украинский. А для агрессора, обломавшего зубы об украинскую армию, огромные средства идут на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, на местных выборах в Украине максимальная явка избирателей зафиксирована на Волыни.