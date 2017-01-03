11:45 03.01.2017 | Политика | Новости
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Ассанж обвинил администрацию Обамы в попытках делегитимизировать победу Трампа

Обвинения представителей администрации Барака Обамы против российских хакеров, якобы повлиявших на исход выборов президента США, являются попытками обесценить победу Дональда Трампа.
 

Ассанж обвинил администрацию Обамы в попытках делегитимизировать победу Трампа

Об этом заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, передает газета The Hill.

"Они пытаются делегитимизировать администрацию Трампа, готовую занять Белый дом. Они пытаются сказать, что Трамп незаконный президент", – заявил Ассанж в интервью телеканалу Fox News.

Согласно словам Ассанжа, российская сторона предоставила WikiLeaks документы, компрометирующие руководство Демократической партии США. Документы были украдены хакерами и опубликованы летом 2016 года.

"Наш источник не государство, поэтому ответ на вопрос о нашем взаимодействии – нет", – ответил Ассанж.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер-министр Индии Нарендра Моди стал человеком 2016 года. Он набрал 18% голосов и опередил президента США Барака Обаму, новоизбранного президента США Дональда Трампа и главу WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у которых по 7% опрошенных.


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