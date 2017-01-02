Климкин обсудит с Курцом выполнение минских соглашений

В рамках данного визита обсудят состояние имплементации минских договоренностей и ситуацию в регионе. Известно, что 3-4 января министр Павел Климкин и глава ОБСЕ, министр европейских и иностранных дел Австрии Себастьян Курц проведут визит в Донецкую область.

Целью визита является ознакомление главы внешнеполитического ведомства Австрии с состоянием имплементации минских соглашений, социально-экономической ситуацией на Донбассе, обусловленной агрессией России против Украины и реализацией проектов с участием гуманитарных организаций Австрии - отметили в МИД.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин ранее встретился с главой МИД Швеции.