08:16 30.12.2016 | Политика | Новости
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Сенаторы США рассчитывают на ужесточение санкций против России в 2017

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий назвали расширение санкций против России давно назревшим и пообещали на законодательном уровне еще ужесточить сдерживающие меры против Кремля в 2017 году.

Сенаторы США рассчитывают на ужесточение санкций против России в 2017

Об этом передает американское издание The Hill.

Как заявил сенатор-демократ Бен Кардин, уже в январе представит законопроект о "всесторонних расширенных санкциях" против Российской Федерации.

 "Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти поддержала инициативу и двигалась вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти", - отметил он.

Кроме того, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм назвали действия администрации Обамы "давно назревшими" и также пообещали разработать более жесткие законодательные санкции в 2017 году.

В свою очередь, спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан подчеркнул, что указ президента Обамы запоздал и принятые вчера санкции надо было вводить раньше.

Согласно его словам, действия президентской администрации  "закономерное завершение 8 лет неудачной политики во взаимоотношениях с Россией".

Демократ Марк Уорнер заявил, что на вмешательство России будет "постоянный ответ" законодателей, так и администрации Дональда Трампа.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее администрация Барака Обамы была близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. 


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