СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Цапнику

Об этом говорится в соответствующем сообщении СБУ, которое выложил в Facebook председатель Национального совета по вопросам телевидения Юрий Артеменко.

"Гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении СБУ.

Также Артеменко отметил, что к нему поступало много сообщений об участии россиянина Яна Цапника в новогоднем "Огоньке" на "Интере", в которых подчеркивалась отрицательной деятельности актера по Украине.

Кроме того, председатель Нацсовета обратился к СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины и получил соответствующий ответ.

"Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "Огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал Артеменко в Facebook.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее российскому рэп-исполнителю Горозии Левану Эмзаровичу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года.