Восстановление детсадов должно стать приоритетом, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в рамках открытия детского сада в Дарницком районе Киева. По его словам – сейчас десятки тысяч детей стоят в очередях на детсады. Детсады на данный момент переполнены.

И задача местной власти сделать приоритет на строительство новых детских садов. Также Гройсман отметил, что власть Украины уже второй год проводит финансовую децентрализацию. Это значит, что средства были переданы на места. И если имеется урегулирование на местах, появляются такие детсады, школы, дороги и другая инфраструктура.

Как сообщал УРА-Информ, новый детсад появится на Позняках.