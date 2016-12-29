13:37 29.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Восстановление детсадов должно стать приоритетом, - Гройсман

Задача власти в регионах Украины в том, чтобы сделать восстановление и строительство новых детсадов приоритетом. 

Восстановление детсадов должно стать приоритетом, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в рамках открытия детского сада в Дарницком районе Киева. По его словам – сейчас десятки тысяч детей стоят в очередях на детсады. Детсады на данный момент переполнены.

И задача местной власти сделать приоритет на строительство новых детских садов. Также Гройсман отметил, что власть Украины уже второй год проводит финансовую децентрализацию. Это значит, что средства были переданы на места. И если имеется урегулирование на местах, появляются такие детсады, школы, дороги и другая инфраструктура.

Как сообщал УРА-Информ, новый детсад появится на Позняках.


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