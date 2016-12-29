Украина в течение года направила РФ 200 дипломатических нот

Марьяна Беца заявила, что Россия не обращает внимание на требования Украины.
Речь идет про освобождение политзаключенных. Так, Украина за 2016 год направила России более 200 дипломатических нот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
По ее словам - в целом было направлено более 200 дипломатических нот за год, а также разных обращений в различные компетентные органы в России. К примеру - в следственный комитет либо пенитенциарные учреждения России с требованием дать допуск украинским консулам на разрешение встретиться с политическими заключенными - добавила она.
Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД в начале 2016 г. вручил ноту РФ, требуя освободить Надежду Савченко.