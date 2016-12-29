16:17 29.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина в течение года направила РФ 200 дипломатических нот

Марьяна Беца заявила, что Россия не обращает внимание на требования Украины.

Украина в течение года направила РФ 200 дипломатических нот

Речь идет про освобождение политзаключенных. Так, Украина за 2016 год направила России более 200 дипломатических нот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам - в целом было направлено более 200 дипломатических нот за год, а также разных обращений в различные компетентные органы в России. К примеру - в следственный комитет либо пенитенциарные учреждения России с требованием дать допуск украинским консулам на разрешение встретиться с политическими заключенными - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД в начале 2016 г. вручил ноту РФ, требуя освободить Надежду Савченко.


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