23:48 29.12.2016 | Политика | Новости
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США выдваряют 35 российских дипломатов, - СМИ

В ответ на нападения на американских дипломатов в Москве Соединенные Штаты Америки выдворяют из страны 35 российских дипломатов.

США выдваряют 35 российских дипломатов, - СМИ

При этом в Нью-Йорке и Мэриленде российские дипломатические миссии будут полностью закрыты. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники среди чиновников, из страны будут высланы 35 российских сотрудников посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. При этом источник заверил, что речь не идет о после России в США Сергее Кисляке.

Американский чиновник также пояснил, что такие действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по оценке властей страны, не соответствуют дипломатической практике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки. Соответствующий указ подписал Барак Обама.


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