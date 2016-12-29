США выдваряют 35 российских дипломатов, - СМИ

При этом в Нью-Йорке и Мэриленде российские дипломатические миссии будут полностью закрыты. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники среди чиновников, из страны будут высланы 35 российских сотрудников посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. При этом источник заверил, что речь не идет о после России в США Сергее Кисляке.

Американский чиновник также пояснил, что такие действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по оценке властей страны, не соответствуют дипломатической практике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки. Соответствующий указ подписал Барак Обама.