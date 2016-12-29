20:06 29.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
100156951:Polishuk

Порошенко не исключает терактов на объектах инфраструктуры в праздничные дни

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 29 декабря, проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам кибербезопасности и защиты инфраструктуры.

Порошенко не исключает терактов на объектах инфраструктуры в праздничные дни

Открывая заседание, глава государства отметил, что допускает возможность террористических актов на объектах инфраструктуры в стране.

По его словам, на сегодняшний день вполне вероятным остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную Службу безопасности, и она умеет предотвращать эти угрозы, - заявил президент, добавив, что Украине нужна межведомственная координация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александр Турчинов ранее заявлял, что Нацгвардия и ВСУ с возможными провокациями справятся.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив