Порошенко не исключает терактов на объектах инфраструктуры в праздничные дни

Открывая заседание, глава государства отметил, что допускает возможность террористических актов на объектах инфраструктуры в стране.

По его словам, на сегодняшний день вполне вероятным остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную Службу безопасности, и она умеет предотвращать эти угрозы, - заявил президент, добавив, что Украине нужна межведомственная координация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александр Турчинов ранее заявлял, что Нацгвардия и ВСУ с возможными провокациями справятся.