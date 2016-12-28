14:50 28.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дело Януковича отложено на неопределенный срок

Печерский районный суд Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в госизмене.

Дело Януковича отложено на неопределенный срок

Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка.

"До назначения апелляционным судом даты рассмотрения ходатайства по изменению подсудности дела (объявлен перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя вийськпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене - ред.)", - сообщили в пресс-службе.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", - подчеркнула следственный судья Кристина Тарасюк.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович должен прибыть в Генеральную прокуратуру Украины на допрос.


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