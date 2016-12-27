16:23 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
100156748:mysnichenko

Турчинов ожидает провокаций на Донбассе

Александр Турчинов подчеркнул, что Нацгвардия и ВСУ с возможными провокациями справятся.

Турчинов ожидает провокаций на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отметил, что он ожидает провокации в местах проведения на Донбассе АТО – в период новогодних праздников. Об этом секретарь СНБО заявил в рамках брифинга.

При этом Турчинов также отметил, что Нацгвардия и Вооруженные силы Украины смогут справиться с возможными провокациями. По его словам - нечистая сила как раз на такие христианские праздники и проявляет себя. К сожалению, именно с нечистой силой мы ведем войну, защищая Украину. Поэтому можно прогнозировать, что возникнут провокации. Турчинов уверен в том, что нечистая сила всегда обречена. И Нацгвардия, и ВСУ помогут очистить страну от грязи – сказал он.

Как сообщал УРА-Информ, 2017 год будет переломным в вопросе освобождения Донбасса – заявил Турчинов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив