12:32 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко объявила о создании платформы "РУНА"

Народный депутат Надежда Савченко во вторник, 27 декабря, во Львове объявила о создании общественной платформы "РУНА".

Савченко объявила о создании платформы

Во время пресс-конференции политик заявила, что она представляет общественную платформу и это не будет политический проект. Партия - это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно.

Сейчас это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, - пояснила Савченко.

Напомним, название новой политической силы расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа".

Как сообщал УРА-Информ, Савченко отменила презентацию своей политической силы " РУНА" в Киеве. Она перенесла ее во Львов и теперь мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря.


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