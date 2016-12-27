Савченко объявила о создании платформы "РУНА"

Во время пресс-конференции политик заявила, что она представляет общественную платформу и это не будет политический проект. Партия - это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно.

Сейчас это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, - пояснила Савченко.

Напомним, название новой политической силы расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа".

Как сообщал УРА-Информ, Савченко отменила презентацию своей политической силы " РУНА" в Киеве. Она перенесла ее во Львов и теперь мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря.