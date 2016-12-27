Россия проводит политику по дестабилизации ЕС, - президент Болгарии

Об этом заявил действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает DW.

"Есть немало признаков того, что РФ финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС", - заявил президент Болгарии.

Согласно его словам, Россия также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений. Кроме того, президент Болгарии подчеркнул, что Россия пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР.

Речь идет о ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и правового государства. "Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Степан Кубив выразил надежду, что санкционная политика ЕС не претерпит изменений, пока в полной мере не будут соблюдаться минские соглашения.