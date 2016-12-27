10:11 27.12.2016 | Политика | Новости
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Россия намерена передать Украине 17 осужденных

Российская Федерация намерена передать Украине 17 осужденных украинцев, которые содержатся оккупированном Крыму и российских тюрьмах.

Россия намерена передать Украине 17 осужденных

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

"Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил у МИД Украины подтверждение их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - заявила Москалькова.

Кроме того, Москалькова заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Валерии Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  Петр Порошенко по телефону пообщался с освобожденным из плена Тарасом Колодием и его матерью Галиной Колодий.


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