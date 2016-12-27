Порошенко одобрил закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей

Как сказано в информации, размещенной на сайте парламента, последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Таким образом, теперь уже с 1 января отдельные категории физических лиц-предприниматей, в частности второй и третьей групп, должны платить единый социальный взнос в размере 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

В то же время, согласно закону, первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривен в месяц. Актом предусматривается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда.

Так, в бюджетной сфере минимальная тарифная ставка будет устанавливаться Кабинетом министров Украины. В бюджетной сфере предприятия будут определять тарифные ставки самостоятельно в коллективных договорах.

При этом минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины "отвязала" должностные оклады от минимальной зарплаты, поддержав за основу и в целом законопроект №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". За документ проголосовали 227 народных депутатов.