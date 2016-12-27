13:54 27.12.2016 | Политика | Новости
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Московский суд признал Революцию достоинства "госпереворотом"

Дорогомиловский суд города Москвы во вторник, 27 декабря, признал события в Киеве на Майдане в 2014 году государственным переворотом.

Московский суд признал Революцию достоинства

Российский суд, таким образом, удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника. Как сообщает российское издание "РИА Новости", которое цитирует Олейника, в посольстве США действовал штаб Майдана, в Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение об ассоциации.

Издание также сообщает, что во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события революции, как антиконституционный государственный переворот. Одним из них, в частности, был Олейник и по его словам всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США.

В суде также допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича, - заверили российские журналисты.

Напомним, защита бывшего президента Украины Виктора Януковича выступает за проведение допроса по делу о госизмене в режиме видеоконференции.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.


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