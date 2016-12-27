Московский суд признал Революцию достоинства "госпереворотом"

Российский суд, таким образом, удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника. Как сообщает российское издание "РИА Новости", которое цитирует Олейника, в посольстве США действовал штаб Майдана, в Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение об ассоциации.

Издание также сообщает, что во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события революции, как антиконституционный государственный переворот. Одним из них, в частности, был Олейник и по его словам всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США.

В суде также допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича, - заверили российские журналисты.

Напомним, защита бывшего президента Украины Виктора Януковича выступает за проведение допроса по делу о госизмене в режиме видеоконференции.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.