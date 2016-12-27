2017 год станет в освобождении Донбасса переломным, - Турчинов

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) - Александр Турчинов. По его словам – он убежден в том, что 2017 г. будет являться переломным в данном вопросе (освобождение оккупированных террористами территорий Донбасса) – отметил Турчинов.

Он также при этом подчеркнул, что 2017 г. стал первым годом за время войны, когда Украина не утратила свою территории и отразила атаки террористов, а также начала освобождать свои земли.

Как сообщал УРА-Информ, Турчинов на брифинге 27 декабря также сообщил о получении жилья 255-ю семьями нацгвардейцев.