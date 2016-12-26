20:05 26.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко доволен затратами на оборону заложенными в Госбюджете-2017

Президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник, 26 декабря, подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", остался довольным заложенными в нем затратами на сектор обороны и безопасности страны.

Порошенко доволен затратами на оборону заложенными в Госбюджете-2017

В Госбюджете на следующий год эта статья составляет 5,2% от ВВП. Как сообщает пресс-служба Администрации президента, которая цитирует словам Порошенко, президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании Совета безопасности в части расходов на сектор обороны и безопасности страны.

При этом глава государства отметил, что эти расходы в первую очередь сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа.

Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания в непосредственной постановки на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил, - сказал Порошенко, добавив, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".


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