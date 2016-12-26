07:29 26.12.2016 | Политика | Новости
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Нетаньяху запретил своим министрам ездить в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил всем своим министрам визиты в Украину.

Нетаньяху запретил своим министрам ездить в Украину

Им также запрещено проводить встречи с министрами стран, которые голосовали за резолюцию по еврейским поселениям в Палестине в Совете безопасности Организации объединенных наций. Как сообщают местные СМИ, Нетаньяху не будет больше проводить встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

При этом он порекомендовал членам своего правительства воздержаться от комментирования аннексии территорий пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Таким образом, он намекнув на возможность новых антиизраильских шагов международной общественности.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Документ поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. В то же время как США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Как сообщал УРА-Информ, Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был состоятся на следующей неделе.


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