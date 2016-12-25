11:52 25.12.2016 | Политика | Новости
100156553:Rakova

В ЕП сказали, что приведет к финалу переговоров Турции с Евросоюзом

В Европарламенте напомнили об условии вступления Турции в Евросоюз.

В ЕП сказали, что приведет к финалу переговоров Турции с Евросоюзом

Для того, чтобы стартовал процесс либерализации визового режима с Турцией, Анкара должна провести реформы своего антитеррористического законодательства. С таким заявлением выступил глава Европарламента Мартин Шульц сегодня, в воскресенье 25 декабря, передает DW. 

Дипломат даже пока не направлял предложение Еврокомиссиио безвизе для Турции в парламент.

"Он (документ, – прим. ред.) все еще лежит на моем столе", - заявил глава ЕП. Он добавил, что политика турецких властей после попытки госпереворота в стране вызывает множество вопросов. Также Шцльц напомнил о запрете свобода слова в стране, что является неприемлемым.

Как сообщал "УРА-Информ", главным виновником попытки госпереворота в стране называют проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его и членов его семьи подозревают в использовании зашифрованных каналов связи.


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