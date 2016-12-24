12:17 24.12.2016 | Политика | Новости
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Джонсон призвал все стороны соблюдать режим тишины на Донбассе

Министр иностранных дел Борис Джонсон положительно оценил решение о прекращении огня на востоке Украины и призвал все стороны полностью его реализовывать.

Джонсон призвал все стороны соблюдать режим тишины на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр британского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается,  Джонсон призвал все стороны осуществить согласованный режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для прочного мира в 2017 году.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины, где стал слишком высоким уровень насилия в последние дни. Этот конфликт продолжает осуществлять разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии столкновения», - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", - добавил Джонсон.

Как сообщал "Ура-Информ", очередного "режима тишины, а также прекращении огня" со стороны террористических войск не будет.


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