В Харькове протестуют из-за отсутствия отопления - ФОТО

Как харьковчане отметили, за некоторое время митинга к ним вышел заместитель мэра Харькова Андрей Руденко. На вопрос, почему ремонтировать теплосети горсовет решил именно в ноябре, четкого ответа не удалось получить.

Вместе с тем пикетирующие рассказали, что тепла нет в домах по Достоевскому въезду, 3 и улице Морозова, 34.

В настоящее время пока неизвестно, когда жители Харькова получать тепло в свои дома.

По информации пресс-службы ХОГА, в Харькове подключили 176 домов, которые еще были отключены 15 ноября. На текущий момент без тепла остаются 62 дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Шевченковском районе города Харькова произошел прорыв теплотрассы. В результате инцидента временно отключено отопление в более чем 50 жилых домах и пяти объектах социальной инфраструктуры.