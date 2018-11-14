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Под Ровно в аварии погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

В среду, 14 ноября, на трассе Киев-Чоп под Ровно в аварии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь. Еще один участник дорожно-транспортного происшествия сейчас находится в реанимации.

Под Ровно в аварии погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

Его состояние врачи оценивают как тяжелое, он находится без сознания. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенской области, авария произошла около трех часов дня на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец.

26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В салоне авто вместе с Пушкарем находилось еще двое пассажиров - отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, Андрей Пушкарь - известный украинский спортсмен-рукоборец. Родился 6 августа 1985 года. Он 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз - чемпионом Европы, семь раз выигрывал Кубок мира среди профессионалов. В Украине завоевал около 200 медалей с различных турниров, а со всего мира - из более 30 стран.

Как сообщал УРА-Информ, в июле текущего года в Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов.


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