В Германии посреди улицы перевернулся грузовик с соляной кислотой

В индустриальном парке в немецком городе Франкфурт-на-Майне произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, который перевозил соляную кислоту. Пострадавших нет.
Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно информации, грузовик по неизвестным причинам перевернулась в городском районе Грисхайм.Сейчас на месте происшествия находятся специалисты, они пытаются не допустить дальнейшей утечки химического вещества.
Зона поражения довольна большая. Поэтому местная пожарная служба рекомендовала жителям закрыть окна и двери и временно не выходить на улицу.Д вижение общественного и личного транспорта в обозначенной экстренными службами и окруженной полицией зоне приостановили.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не собирается занимать свой пост до конца срока полномочий действующего правительства.