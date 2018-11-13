В Германии посреди улицы перевернулся грузовик с соляной кислотой

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно информации, грузовик по неизвестным причинам перевернулась в городском районе Грисхайм.Сейчас на месте происшествия находятся специалисты, они пытаются не допустить дальнейшей утечки химического вещества.

Зона поражения довольна большая. Поэтому местная пожарная служба рекомендовала жителям закрыть окна и двери и временно не выходить на улицу.Д вижение общественного и личного транспорта в обозначенной экстренными службами и окруженной полицией зоне приостановили.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не собирается занимать свой пост до конца срока полномочий действующего правительства.