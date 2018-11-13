12:55 13.11.2018 | Происшествия | Новости
100207809:di

В Германии посреди улицы перевернулся грузовик с соляной кислотой

В индустриальном парке в немецком городе Франкфурт-на-Майне произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, который перевозил соляную кислоту. Пострадавших нет.

В Германии посреди улицы перевернулся грузовик с соляной кислотой

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.  

Согласно информации, грузовик по неизвестным причинам перевернулась в городском районе Грисхайм.Сейчас на месте происшествия находятся специалисты, они пытаются не допустить дальнейшей утечки химического вещества.

Зона поражения довольна большая. Поэтому местная пожарная служба рекомендовала  жителям закрыть окна и двери и временно не выходить на улицу.Д вижение общественного и личного транспорта в обозначенной экстренными службами и окруженной полицией зоне приостановили.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не собирается занимать свой пост до конца срока полномочий действующего правительства.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине продолжает увеличиваться денежная база В Кировоградской области был обнаружен беспилотник В Афинах в дом зампрокурора подложили бомбу Полиция начала расследование из-за отопления в Кривом Роге
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив