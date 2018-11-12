09:36 12.11.2018 | Происшествия | Новости
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В США вновь произошла стрельба, есть погибшие

В Мемфисе, штат Теннесси, неизвестные в ходе перепалки открыли стрельбу, в которой пострадало четверо людей и двое было убито. Об этом сообщили правоохранители в официальном Twitter-аккаунте шерифа округа Шелби.

В США вновь произошла стрельба, есть погибшие

Событие произошло в субботу, 10 ноября около восьми часов вечера. По словам полиции, в ходе азартной игры на деньги между преступниками возникла ссора. В результате стрельбы один человек скончался на месте, второй – находясь в больнице.

Еще четверо человек были ранены. В данный момент один из них был выписан из лечебного учреждения, еще трое находятся в некритичном состоянии. Возраст жертв варьируется от 13 до 21 года.

Сообщается, что пострадавшие знали людей, открывших стрельбу, но на данный момент никаких арестов не производилось.  В расследовании инцидента принимают участие 10 сотрудников полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В американском штате Калифорния под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба. В результате


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