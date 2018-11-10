В Днепре произошло ДТП с участием полицейского "Приуса" - ФОТО

По предварительной информации, оба водителя нарушили ПДД, не уступив дорожную полосу в сторону центра. В результате произошло столкновение.

Во результате аварии пострадал пассажир в полицейском авто. Он получил травмы ноги и головы. Оба автомобиля также получили сильные повреждения. Из-за аварии временно перекрыты две дорожные полосы, на месте инцидента проводятся работы по расчистке пути от металлических остатков "Приуса".

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре иностранцы устроили погоню с полицейскими: нарушителей задержали со стрельбой.