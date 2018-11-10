22:00 10.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре произошло ДТП с участием полицейского "Приуса" - ФОТО

В Днепре на Набережной Победы столкнулись полицейский "Приус" и Skoda. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Днепре произошло ДТП с участием полицейского

По предварительной информации, оба водителя нарушили ПДД, не уступив дорожную полосу в сторону центра. В результате произошло столкновение. 

Во результате аварии пострадал пассажир в полицейском авто. Он получил травмы ноги и головы. Оба автомобиля также получили сильные повреждения. Из-за аварии временно перекрыты две дорожные полосы, на месте инцидента проводятся работы по расчистке пути от металлических остатков "Приуса". 

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали случившегося. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре иностранцы устроили погоню с полицейскими: нарушителей задержали со стрельбой. 


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