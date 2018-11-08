В Таджикистане число жертв бунта в колонии превысило 27 человек

Среди погибших — 25 заключенных, однако это предварительные данные. Также погибли два офицера — сотрудник колонии и спецназовец. Еще шесть охранников госпитализированы с ранениями.

В данное время их жизни угрозы нет.

Отметим, что беспорядок в колонии начался накануне вечером, когда один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" отобрал автомат у охранника и вместе с другими заключенными захватил один из корпусов учреждения. Спецназ УВД Согдийской области провел штурм колонии и подавил бунт. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за первые полгода в тюрьмах оккупированного Крыма умерли четверо заключенных. В СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. В карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник.