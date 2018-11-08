14:20 08.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Таджикистане число жертв бунта в колонии превысило 27 человек

В Таджикистане число погибших в результате бунта заключенных в колонии города Худжанд продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области.

В Таджикистане число жертв бунта в колонии превысило 27 человек

Среди погибших — 25 заключенных, однако это предварительные данные. Также погибли два офицера — сотрудник колонии и спецназовец. Еще шесть охранников госпитализированы с ранениями.

В данное время их жизни угрозы нет. 

Отметим, что беспорядок в колонии начался накануне вечером, когда один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" отобрал автомат у охранника и вместе с другими заключенными захватил один из корпусов учреждения. Спецназ УВД Согдийской области провел штурм колонии и подавил бунт. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за первые полгода в тюрьмах оккупированного Крыма умерли четверо заключенных. В СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. В карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник.


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