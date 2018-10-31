05:09 31.10.2018 | Происшествия | Новости
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В США трагически погибли блогеры-путешественники

В Национальном парке "Йосемити" в Калифорнии в результате падения со скалы умерли блогеры-путешественники Вишну Вишванат и Минекаши Мурти.

В США трагически погибли блогеры-путешественники

Об этом сообщило международное издание.

Блогеры упали со скалы Тафт-Пойнт, которая представляет собой масштабную смотровую площадку, с которой открываются прекрасные виды. Тела погибших узнали 29 октября. Известно, что Вишванат и Мурти родились в Индии, в США они переехали работать.

Представитель парка "Йосемити" Джейми Ричардс рассказал, что детали и причины трагедии пока неизвестны. Возможно, расследование происшествия займет несколько недель.

Вишванат и Мурти вели совместный блог о путешествиях Holidays and HappilyEverAfter. На их страницу в Instagram подписано более 13 000 человек. Близкие люди и друзья характеризовали пару блогеров как счастливых и жизнерадостных. Они считают, что их гибель была трагической случайностью.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", популярный видеохостинг YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. 


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