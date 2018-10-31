20:32 31.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном и загорелся - ВИДЕО

В Барселоне в порту в среду, 31 октября, пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном.

В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном и загорелся - ВИДЕО

В результате аварии начался пожар. Как сообщает La Vanguardia, паром, принадлежащий итальянской компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. К счастью, никто из людей не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.

Вместе с тем из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты. Местная полиция в связи с инцидентом эвакуировала всех сотрудников с прилегающей территории, а Департамент гражданской обороны активировал предупреждение о возможном загрязнении моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии сильная непогода вызвала пожар в порту Савоны. В результате стихийного бедствия сотни автомобили марки Maserati были уничтожены. Как сообщает во вторник, 30 октября, La Repubblica, потоки воды затопили две автомобильные стоянки. Вода спровоцировала короткое замыкание, что и привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить возгорание. По данным СМИ, все машины предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.


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