12:12 21.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле арестовали торговое судно, перевозившее крупную партию кокаина

Власти Венесуэлы задержали крупную партию наркоторговцев, которые пытались переправить кокаин в Западную Европу. Об этом передает El Cooperante.

В Венесуэле арестовали торговое судно, перевозившее крупную партию кокаина

Партию наркотиков задержали в порту Хосе Антонио, когда антинаркотическая служба Боливарианской национальной гвардии проводили очередную инспекцию корабля. 

В ходе обысков были изъяты 124 упаковки кокаина, которые имели общий вес в 147 килограммов.

Сейчас известно, что на борту судна находился гражданин Украины. Корабль Jose Progress направлялось в Бельгию в порт Гент. Экипаж корабля состоял семнадцать иностранцев и 3 три гражданина Венесуэлы. Среди иностранцев было 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские пограничники неподалеку от Тулузы остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев хотели перевезти большой груз кокаина


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