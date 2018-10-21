В Венесуэле арестовали торговое судно, перевозившее крупную партию кокаина

Партию наркотиков задержали в порту Хосе Антонио, когда антинаркотическая служба Боливарианской национальной гвардии проводили очередную инспекцию корабля.

В ходе обысков были изъяты 124 упаковки кокаина, которые имели общий вес в 147 килограммов.

Сейчас известно, что на борту судна находился гражданин Украины. Корабль Jose Progress направлялось в Бельгию в порт Гент. Экипаж корабля состоял семнадцать иностранцев и 3 три гражданина Венесуэлы. Среди иностранцев было 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские пограничники неподалеку от Тулузы остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев хотели перевезти большой груз кокаина.