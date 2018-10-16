В Кривом Роге столкнулись два локомотива, три человека погибших

В результате аварии погибли три человека. Еще один человек, по предварительным данным, получил травму. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, чрезвычайное происшествие произошло после четырех часов утра.

На данный момент полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии в понедельник, 15 октября, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 17 человек. Как сообщает издание T-online, инцидент произошел на Боденском озере - земля Баден-Вюртемберг. Всех травмированных направили в больницу. По данным врачей пассажиры получили легкие ранения. Среди них - водитель фуры.