СБУ ликвидировала очередную агентурную сеть поклонников "русского мира"

Об этом говорится на официальной странице СБУ.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в течение указанного периода представители местной власти имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что на данный момент Запорожская область находится под усиленным вниманием вражеской разведки в связи с выходом к Азовскому морю, где Россия не прекращает провокации против украинских гражданских судов, а также с соседством с зоной проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который через соцсети антиукраински агитировал народ.