10:31 14.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ ликвидировала очередную агентурную сеть поклонников "русского мира"

Следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Запорожской области разоблачил должностных лиц местных органов власти, которые помогали спецслужбам РФ вести подрывную деятельность против Украины.
 

СБУ ликвидировала очередную агентурную сеть поклонников

Об этом говорится на официальной странице СБУ.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в течение указанного периода представители местной власти имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что на данный момент Запорожская область находится под усиленным вниманием вражеской разведки в связи с выходом к Азовскому морю, где Россия не прекращает провокации против украинских гражданских судов, а также с соседством с зоной проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который через соцсети антиукраински агитировал народ.

 


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