В России микроавтобус попал в аварию, 13 человек погибли - ВИДЕО

В результате дорожно транспортного происшествия погибли 13 человек. Как сообщает ТАСС авария произошла на 647-м километре трассы М-7 Волга между населенными пунктами Лапсары и Карачуры.

Автобус следовал из Канаша в Москву. В его салоне на момент столкновения находились 21 пассажир. От сильного удара 12 пассажиров умерли на месте, еще один скончался позднее.

Сейчас в больнице остаются семь человек.

При этом врачи сообщают, что четверо из них в находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще одному пассажиру микроавтобуса, как и водителю грузовика, помощь оказана амбулаторно. Детей среди погибших и пострадавших нет.

В свою очередь в полиции рассказали, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения где и произошло столкновение. Он задержан и против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Львов-Ковель произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия два человека погибли и еще пять получили травмы.