На Кировоградщине при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина

Инцидент произошел на р. Ингулец пгт Петрово, Мужчина, который отправился на рыбалку на лодке не вернулся на берег к вечеру домой. Его родные позвонили в областную ГСЧС.

Спасатели в области провели мероприятия по поиску и изъятию тела погибшего мужчины. Труп удалось идентифицировать - это метсный житель 1950 года рождения.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента для идентификации личности погибшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина. По предварительной информации, вероятной причиной гибели мужчины было неосторожное купание в неположенном месте.