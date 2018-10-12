На Кировоградщине при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина

В Кировоградской области спасатели подняли труп мужчины со дна реки Ингулей. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
Инцидент произошел на р. Ингулец пгт Петрово, Мужчина, который отправился на рыбалку на лодке не вернулся на берег к вечеру домой. Его родные позвонили в областную ГСЧС.
Спасатели в области провели мероприятия по поиску и изъятию тела погибшего мужчины. Труп удалось идентифицировать - это метсный житель 1950 года рождения.
Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента для идентификации личности погибшего.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина. По предварительной информации, вероятной причиной гибели мужчины было неосторожное купание в неположенном месте.