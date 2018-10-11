Ураган "Майкл" обрушился на Флориду, есть первые жертвы - ВИДЕО

Он принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, ураган продолжает усиливаться и его скорость ветра по состоянию на утро достигает 250 километров в час.

По предварительным данным ураган уже принес первые жертвы. Погиб один человек, сотни тысяч домовладений остались без электричества.

В офисе шерифа округа Гадсден сообщили, что человек умер после того, как дерево упало на его дом недалеко от муниципалитета Гринсборо.

В Алабаме, Джорджии и Флориде более 490 тысяч домов остались без электричества.

Также сообщается о нескольких случаях мародерства и последовавших арестах в округе Бэй. Девять округов Флориды ввели комендантский час.

На данный момент, по информации издания, ураган сосредоточен в северной части Флориды и южной и центральной частях штата Джорджия, затоплено побережье Мексиканского залива.

В то же время, специалисты по ураганам сообщили, что "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, скорость ветра с 250 километров в час упала до 205 километров, а его категория снизилась с четвертой до третьей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган продолжает усиливаться. Скорость движени может достичь 250 километров в час.