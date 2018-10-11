Ураган "Майкл" обрушился на Флориду, есть первые жертвы - ВИДЕО

Ураган "Майкл" в ночь на четверг, 11 октября, обрушился на побережье штата американского Флорида.
Он принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, ураган продолжает усиливаться и его скорость ветра по состоянию на утро достигает 250 километров в час.
По предварительным данным ураган уже принес первые жертвы. Погиб один человек, сотни тысяч домовладений остались без электричества.
В офисе шерифа округа Гадсден сообщили, что человек умер после того, как дерево упало на его дом недалеко от муниципалитета Гринсборо.
В Алабаме, Джорджии и Флориде более 490 тысяч домов остались без электричества.
Также сообщается о нескольких случаях мародерства и последовавших арестах в округе Бэй. Девять округов Флориды ввели комендантский час.
На данный момент, по информации издания, ураган сосредоточен в северной части Флориды и южной и центральной частях штата Джорджия, затоплено побережье Мексиканского залива.
В то же время, специалисты по ураганам сообщили, что "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, скорость ветра с 250 километров в час упала до 205 километров, а его категория снизилась с четвертой до третьей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган продолжает усиливаться. Скорость движени может достичь 250 километров в час.