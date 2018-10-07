17:23 07.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине спасатели ликвидировали возгорание фермерского трактора

В николаевской области в поселке Бративский Новобугского района пожарные потушили трактор "New Holland". Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.

На Николаевщине спасатели ликвидировали возгорание фермерского трактора

На место происшествия прибыли сотрудники 20 Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что во время проведения полевых работ произошел пожар трактору. 

В ходе тушения пожара принимали участие 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить опрокидывание огня на другие сельскохозяйственные постройки, что могло привести к крупномасштабному пожару. Вероятной причиной возгорания стала неисправность одного из механизмом трактора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области мужчина чуть было не "закоптился" в собственном гараже. 


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