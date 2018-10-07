На Николаевщине спасатели ликвидировали возгорание фермерского трактора

На место происшествия прибыли сотрудники 20 Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что во время проведения полевых работ произошел пожар трактору.

В ходе тушения пожара принимали участие 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить опрокидывание огня на другие сельскохозяйственные постройки, что могло привести к крупномасштабному пожару. Вероятной причиной возгорания стала неисправность одного из механизмом трактора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области мужчина чуть было не "закоптился" в собственном гараже.