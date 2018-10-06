09:45 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 19 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.   

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. 

Пророссийские бандформирования из минометов и огнестрельного оружия обстреливали населенные пункты Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. 

На Луганском направлении из минометов 120-го и 82-го калибра досталось защитникам Павлополя, Гнутово и Марьинки. По защитниках Крымского, Луганского и Павлополя также открывал огонь вражеский танк. 

В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, оба были срочно госпитализированы.  

Как сообщалось в "УРА-информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6 процентов ВВП. Также он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины. 


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