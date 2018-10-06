На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток.

Пророссийские бандформирования из минометов и огнестрельного оружия обстреливали населенные пункты Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении из минометов 120-го и 82-го калибра досталось защитникам Павлополя, Гнутово и Марьинки. По защитниках Крымского, Луганского и Павлополя также открывал огонь вражеский танк.

В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, оба были срочно госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6 процентов ВВП. Также он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины.