08:15 05.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике возле школы произошла стрельба, пять полицейских погибли

В Мексике в четверг, 4 октября, недалеко от школы в городе Гуаямас произошла стрельба.

В Мексике возле школы произошла стрельба, пять полицейских погибли

Бандиты напали на школу и в результате были убиты пятеро полицейских. Еще двое правоохранителей получили ранения.

Как сообщает мексиканское издание Excelsior, вначале неизвестные люди, которые напали на школу, открыли огонь по патрульной машине, убив трех полицейских.

Затем они попытались скрыться с места преступления, но безоружный дорожный полицейский пытался их остановить. Бандиты и их застрелили.

В полиции пояснили, что нападение произошло возле стен одной из местных школ в момент, когда закончился учебный день, и детей забирали из учебного заведения.

Стрельба вызвала панику среди детей и их родителей, но никто из них не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стрельбы в штате Южная Каролина погиб один полицейский, еще семеро пострадали. Власти идентифицировали стрелка как 74-летнего вьетнамца Фредерика Хопкинса.


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