23:27 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье грузовик съехал в реку, водитель погиб - ФОТО

На Закарпатье в понедельник, 24 сентября, грузовик съехала с моста в реку.

На Закарпатье грузовик съехал в реку, водитель погиб - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Как сообщает областное управление Национальной полиции, инцидент произошел недалеко от села Солочин.

По предварительным данным водитель автомобиля Renault Magnum, 56-летний житель города Николаев двигался в направлении села Поляна. По всей видимости он справился с управлением и съехал с моста в реку Пиня. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 24 сентября, во Львовской области на автодороге Киев - Чоп столкнулись автомобили "Хонда Аккорд" и "Пежо Эксперт", вследствие чего пострадали пять человек.


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