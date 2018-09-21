В поселке под Винницей произошел взрыв в частном доме, есть пострадавший - ФОТО

В результате инцидента травмы получил один человек. Как сообщает областное управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в поселке Турбов около семи часов утра.

Уже на месте спасатели обнаружили 71-летнего владельца дома. Он получил сильные травм.

Врачи забрали его больницу в тяжелом состоянии. На данный момент причина взрыва устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 сентября в Кременчуге в результате взрыва баллона с кислородом в автомобиле компании "Житлорембудсервис" погиб мужчина. 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к расположенному рядом дому. Его госпитализировали, но в реанимации мужчина скончался.