08:29 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области посреди дороги загорелся автобус - ФОТО

На Харьковщине посреди дороги загорелся пассажирский автобус марки IVAN. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В Харьковской области посреди дороги загорелся автобус - ФОТО

Правоохранители по прибытию на место инцидента установили, что салон автобуса выгорел полностью. К счастью, пострадавших и погибших в аварии нет. Так как, водитель вовремя увидел, что весь салон в дыму.

По словам 53-летнего водителя транспортного средства, во время движения он почувствовал резкий запах горючего, из-под капота автобуса. Мужчина остановился и сам решил потушить возгорание, но без сотрудников ГСЧС справится не удалось.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают все причины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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