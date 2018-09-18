10:32 18.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, 21 человек погибли

В ночь на вторник, 18 сентября, в Иране произошла масштабная авария.

В Иране пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, 21 человек погибли

В провинции Исфахан пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, после чего машина загорелась. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погиб 21 человек. Еще 27 пассажиров получили ранения.

Многие из людей получили ожоги. Все пострадавшие уже доставлен в больницы.

Как сообщает ISNA, автобус вез людей из Тегерана в Керман. Пока причины столкновение не известны. На данные моме6нт на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 17 сентября, в Черновцах произошл массовая авария. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены девять автомобилей. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, водитель автомобиля Lada 2107 нарушил требования дорожного знака.


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