12:32 17.09.2018 | Происшествия | Новости
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На Филиппинах растет число погибших в результате тайфуна "Мангхут"

На севере Филиппин, где бушует тайфун "Мангхут", вызвавший наводнение и оползень, растет количество погибших и пострадавших.

На Филиппинах растет число погибших в результате тайфуна

По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, в районе стихийного бедствия погибли по меньшей мере 69 человек. Еще 43 человека пострадали.

Как сообщает Independent, ссылаясь на слова мэра города Итогон, есть опасения, что количество погибших превысит сто человек.

Напомним, в результате тайфуна " Мангхут", который стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 16 сентября, тайфун "Мангхут", который накануне стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, достиг берегов Китая.


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