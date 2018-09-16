В Южном Судане боевики НАОС напали на базу миротворцев

Инцидент произошел в пригороде села Ей в штате Центральная Экватория. Сообщается, что автоколонна ООН была обстреляна солдатом Народной армии освобождения Судана, которая считается оппозиционной, террористической силой, "оплотом" ИГИЛ в этой стране.

В результате атаки был убит один миротворец из Непала, также пострадало несколько граданских лиц.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Южном Судане Дэвид Ширер заявил, что в армии Южного Судана нет надлежащего контроля, а потому, вероятно, миротворцам необходимо будет усилить контингент для обеспечения безопасности мирного населения от боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет ООН в ходе 39-й сессии, которая открылась в Женеве, рассмотрел состояние в Украине, Йемене, Сирии, Мьянме, Бурунди, Южном Судане, Ливии и еще в двух десятках стран.