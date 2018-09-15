На Одещине СБУ обнаружили огромный арсенал оружие и боеприпасов - ФОТО

Операцию по изъятию оружие проводили сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области, пограничниками и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках операции "Оружие и взрывчатка".

В ходе обысков были обнаружены три миномета, две винтовки, три пистолета системы «Наган», автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 шаров. Также у мужчины было обнаружено принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он сам отливал пули и начинял их зарядом.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обыски продолжаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов.