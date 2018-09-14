В Массачусетсе из-за утечки газа произошли 70 взрывов, есть пострадавшие

Утечка газа вызвала пожары в городах Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. По предварительным данным, пострадали 13 человек.

Как сообщает Associated Press людей эвакуировали с районов, где присутствовал запах газа. Полиция призвала жителей, чьи дома обслуживаются компанией Columbia gas также покинуть их.

По данным издания, в больницу Лоуренса было доставлено девять человек, а в городе Андовер от взрывов пострадало четыре человека. При этом состояние одного пациента критическое, еще одного - тяжелое. Диагнозы варьируются от отравления угарным газом до травм от взрыва.

В полиции заявили, что слишком рано строить догадки о причинах того, чтол произошло. После стабилизации ситуации будет проведено совместное расследование, - пояснили правоохранители, добавив, что газ во все дома поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах.

Вместе с тем, чтобы избежать жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.

По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в порту бельгийского города Антверпен в четверг, 13 сентября, прогремел взрыв. Взрыв произошел на предприятии по переработке отходов. При этом в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар. В результате инцидента один человек погиб на месте и еще четверо были ранены.